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В Красноярске застройщика обязали законсервировать три недостроенных дома на Бугаче

В Красноярске застройщика обязали законсервировать три недостроенных дома на Бугаче
Иллюстрация: freepik / freepik

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования Стройнадзора законсервировать дома компании «КрасЗападСибСтрой».

#НОВОСТИ
Речь идет о трех недостроя на Бугаче. Степень готовности 1 дома сейчас составляет 37%, второго — 70%, а третьего — 25%. Строительство было остановлено летом 2016. При этом доступ на стройплощадку остался открытым. В ведомстве отмечали, что на территории нет охраны, не установлены бытовые помещения, территория захламлена материалами и строительными отходами, говорится в иске.
 
Суд обязал компанию законсервировать недостроенные дома в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу, сообщили в пресс-службе краевого арбитража.
 
В 2018 «КрасЗападСибСтрой» признали банкротом решением Арбитражного суда края, в отношении него было открыто конкурсное производство.
 
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За девять месяцев 2023 в крае построили 1 млн 72 тыс кв. м жилья. На долю индивидуального жилья пришлось 581 тыс. кв. м.

Автор: Петр Савельев
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