В Красноярске застройщика обязали законсервировать три недостроенных дома на Бугаче

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования Стройнадзора законсервировать дома компании «КрасЗападСибСтрой».

Речь идет о трех недостроя на Бугаче. Степень готовности 1 дома сейчас составляет 37%, второго — 70%, а третьего — 25%. Строительство было остановлено летом 2016. При этом доступ на стройплощадку остался открытым. В ведомстве отмечали, что на территории нет охраны, не установлены бытовые помещения, территория захламлена материалами и строительными отходами, говорится в иске.

Суд обязал компанию законсервировать недостроенные дома в течение двух месяцев со дня вступления решения в силу, сообщили в пресс-службе краевого арбитража.

В 2018 «КрасЗападСибСтрой» признали банкротом решением Арбитражного суда края, в отношении него было открыто конкурсное производство.

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Дом был сдан в конце прошлого года, но почти на шесть месяцев позже срока.

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