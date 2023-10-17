В Красноярском крае за 2023 построили 1млн кв. м жилья

За девять месяцев 2023 в крае построили 1 млн 72 тыс кв. м жилья. На долю индивидуального жилья пришлось 581 тыс. кв. м.

Многоквартирных домов было построено 491 тыс. кв. м. По информации регионального минстроя, больше всего многоквартирных домов застройщики сейчас возводят в Красноярске, Ачинске, Дивногорске и Емельяновском, Берёзовском, Минусинском районах. А больше всего ИЖС строят в Емельяновском, Берёзовском, Минусинском районах и Железнодорожном районе Красноярска.

Всего в планах на этот год возвести не менее 1 млн 430 тыс. кв. м жилья.

Напомним, что за 8 месяцев 2023 в крае было построено 888 тыс. кв. метров жилья.

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