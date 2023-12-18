С красноярского застройщика требуют 1,4 млрд рублей за просроченный дом
Дом был сдан в конце прошлого года, но почти на шесть месяцев позже срока.
Со строительной компании «Фондинвест» требуют 1,377 млрд рублей за нарушение сроков строительства жилого дома № 10 в десятом квартале микрорайона «Солонцы-2». Соответствующее заявление от Красноярского краевого фонда жилищного строительства поступило в Арбитражный суд Красноярского края.
Как говорят в суде, со ссылкой на исковое заявление, изначально дом должный были сдать 30 июня 2022, но фактически это произошло лишь 29 декабря 2022.
Это является основанием для начисления пени в размере 1 375 297 535,57 рубля из расчета 0,2% от цены договора за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше 30 дней — 3% от цены договора», — цитирует Арбитраж истца.
Также «Фондинвест» несвоевременно представил отчеты о строительстве, за что тоже могут быть начислены штрафы и пени. Таким образом и сложилась итоговая сумма иска.
Производство это этому заявлению пока не началось — вопрос принимать ли заявление фонда решится в ближайшие дни.
Добавим, что компания «Фондинвест» была основана в 2018, а ее учредителем является Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Выручка застройщика в 2022 составила 36,5 млн рублей. При этом про году она показала чистый убыток в 23 млн рублей.
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