В Красноярске выбрали подрядчика для ремонта стелы в парке Гвардейский
Контракт заключен с компанией «НПМ». Подрядчику предстоит отремонтировать бетонную конструкцию, сохранив все исторические элементы. Работы начнутся в апреле, как только позволит погода.
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