В Красноярске выбрали подрядчика для ремонта стелы в парке Гвардейский

Справка

Памятная стела в парке «Гвардейский» установлена в честь героев, отправившихся на фронт в первые годы Великой Отечественной войны. Она находится на месте формирования в 1939-1941 годах 119/17 Гвардейской дивизии.

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