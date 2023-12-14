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В Красноярске выбрали подрядчика для ремонта стелы в парке Гвардейский

В Красноярске выбрали подрядчика для ремонта стелы в парке Гвардейский
Иллюстрация: мэрия Красноярска

Контракт заключен с компанией «НПМ». Подрядчику предстоит отремонтировать бетонную конструкцию, сохранив все исторические элементы. Работы начнутся в апреле, как только позволит погода.

#НОВОСТИ
У компании «НПМ» есть лицензия для работы с объектом культурного наследия регионального значения. Стоимость контракта составила 15 млн рублей. Ремонт нужно завершить к июлю 2024.

Справка

 
Памятная стела в парке «Гвардейский» установлена в честь героев, отправившихся на фронт в первые годы Великой Отечественной войны. Она находится на месте формирования в 1939-1941 годах 119/17 Гвардейской дивизии.
«НПМ» работает с 1999. Компания занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом зданий и сооружений, включая особо опасные и технически сложные объекты и исторические памятники.
 

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Автор: Петр Савельев
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