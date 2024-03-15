Калининградский холдинг отожмет рапс под Красноярском

Структура ГК «Содружество», переработчика сои и рапса, приобрела в Красноярском крае предприятие по выпуску муки и рапсового масла для экспорта в Китай.

ООО «Содружество-Сибирь», входящее в группу компаний «Содружество» (Калининград), стало собственником ООО «Хозяин» (Ачинск, Красноярский край), переработчика зерна и масличных, — следует из записи в ЕГРЮЛ.

Стоимость сделки не раскрывается. По мнению экспертов отрасли стоимость 100% долей ООО «Хозяин» может быть оценена в диапазоне 150…250 млн рублей.

По данным инвестиционного портала Ачинска, производственная мощность комплекса составляет до 7 тыс. тонн кормосмесей и 15,6 тыс. тонн муки (высшего, первого и второго сортов) в год. Поставщики пшеницы производят злаковые в Назаровском, Ужурском, Шарыповском и Балахтинском районах. Потребителями продукции — крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур — являются Монголия, Бурятия, Кемеровская область, Красноярский и Алтайский края.



Переработчик зерна и масличных ООО «Хозяин» (Ачинск, Красноярский край)

Красноярский филиал ФГБУ «Центр Агроаналитики» (подведомственное учреждение Минсельхоза РФ) в 2020 сообщал о недостаточной развитости переработки масличных в крае, также о планах ООО «Хозяин» нарастить производство рапсового масла с 9 до 45 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза края, в 2023 с посевных площадей региона собрано более 403 тыс. тонн рапса, что составляет более 10% рапса в России. В 2024 площади под рапсом в регионе планируется увеличить на 23% — до 265 тыс. га.

По данным «Агроэкспорта», Россия в 2023 нарастила экспорт рапсового масла на 72% г/г — до 1,7 млн тонн, а стоимость поставок выросла на 20%. Экспорт в Китай за 2023 вырос в 2,2 раза — до 1,46 млн тонн — это почти 90% объема. Эксперты считают, что рост производства и экспорта рапсового масла связан с рекордным урожаем, а также влиянием возросшей пошлины на вывоз необработанного сырья.

С другой стороны, Европа резко сократила покупки в России — в течение 2023 экспорт рапсового масла в Латвию упал до 76 тыс. тонн (–20%), в Норвегию — до 16 тыс. (–75%), в Турцию — до 9,2 тыс. (–62%).

Котировки рапсового масла на мировом рынке в зависимости от сезонного спроса в последние пять лет колеблются в диапазоне $900…1500 за тонну (с учетом стоимости доставки).

Таким образом, если центральная часть РФ в условиях увеличения мощностей и запуска новых заводов по переработке рапса и сои испытывает дефицит сырья, то Восточная Сибирь характеризуется растущей ролью в культивировании сои и рапса при критическом недостатке перерабатывающих мощностей. Плюсом является логистическая близость к Китаю, а соответственно хороший потенциал экспорта продукции.

Поскольку «Содружество» — один из крупнейших переработчиков соевых бобов и рапса в России, можно предположить, что ачинский «Хозяин» может быть интересен ГК как стартовая площадка для развития переработки рапса в крае, с учетом получения госсубсидий и краевых преференций.

ДК сообщал ранее, что ГК «Легендагро» планирует инвестировать в строительство завода по переработке рапса в Назарове 8,5 млрд рублей. Согласно проекту, предприятие сможет перерабатывать 450 тыс. тонн рапса в год. По словам Дмитрия Савенкова, гендиректора «Легендагро», строительство должно стартовать в мае 2024, срок реализации проекта — 2026. Строительство завода входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

Справка ГК «Содружество» основана в 1994. Сейчас это международная группа с головным офисом в Люксембурге, которая специализируется на переработке сои и рапса, закупках зерновых и масличных агрокультур, дистрибуции продукции до конечного потребителя, предоставлении логистических услуг. По итогам 2021 ГК переработала более 3,7 млн тонн сырья, выручка составила 300 млрд рублей. Forbes в 2021 оценивал состояние владельца «Содружества» Александра Луценко и его семьи в $1,2 млрд.



В состав группы компаний входят несколько маслоэкстракционных заводов, суммарная мощность которых 8 500 тонн в сутки

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