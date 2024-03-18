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Четвертых экс-полицейских осудили за вымогательство денег у красноярских предпринимателей

Четвертых экс-полицейских осудили за вымогательство денег у красноярских предпринимателей
Иллюстрация: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске осудили бывших полицейских. Каждый из них признан виновным в получении взятки.

#НОВОСТИ
Следователя городской полиции и сотрудников краевого главка МВД (оперативника, руководителя угрозыска, руководителя отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции) суд приговорил каждого к 8 годам колонии строгого режима. Помимо того, полицейским запрещено выполнять функции представителя власти. 
 
По информации краевой прокуратуры, в 2017 полицейские решили получить взятку в размере 4 млн рублей с 5 местных предпринимателей. Деньги планировали разделить между собой. Для этого они дали ход двум заявлениям  о вымогательстве денег этими бизнесменами у красноярцев. Полицейские возбудили уголовные дела, провели обыски и задержания. Двоих арестовали, остальных отпустили, но с условием, что они передадут 4 млн рублей. Тогда на свободу выйдут и их товарищи. Дело планировали переквалифицировать из вымогательства в самоуправство. Бизнесмены отказались передавать взятки. После на них оказывали давление, проводили новые обыски. В итоге полицейских задержали сотрудники регионального УФСБ при передаче части денег.
 
Следствие шло длилось несколько лет. Подсудимые вину не признали, ссылаясь на провокацию.
 
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На этом они заработали почти 200 млн рублей. Задержали их в начале 2023. Теперь расследование завершено и дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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Автор: Петр Савельев
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