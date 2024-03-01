Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.02
91,86
99,45
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Руководителя красноярской УК обвиняют в растрате денег жильцов на 14 млн рублей

Руководителя красноярской УК обвиняют в растрате денег жильцов на 14 млн рублей
Автор фото: fabrikasimf. Иллюстрация: freepik.com

Прокуратура Красноярска направила в суд уголовное дело на руководителя одной из управляющих компаний. Он обвиняется в многомиллионных финансовых махинациях.

#НОВОСТИ

Хищения он совершал с 2017 по 2021. По версии следствия, в это время он собирал с жителей многоквартирных домов деньги за коммунальные ресурсы, но не перечислял их ресурсоснабжающим организациям, а расходовал по своему усмотрению.

Таким образом он нанес коммунальщикам ущерб в размере более 14 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска. Имущество обвиняемого арестовано.

Читайте также:

Экс-начальнику угрозыска краевого Главка грозит за взятки до 12 лет

Суд рассматривает дела бывшего начальника Управления угрозыска и экс-руководителя отдела данного подразделения.

Красноярские майнеры украли электричества на 50 млн рублей

Край оказался сибирским лидером по объемам ущерба энергосистеме.

Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыск

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество в отношении Романа Гольдмана, экс-депутата Заксобрания края и соучредителя Goldman Group.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Пиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынкаПиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынка
  • В Красноярске подешевела бытовая техника и одеждаВ Красноярске подешевела бытовая техника и одежда
  • На дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисыНа дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисы
  • В Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир ПутинВ Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир Путин
  • В Красноярске закрыли бар «Элтон»В Красноярске закрыли бар «Элтон»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.