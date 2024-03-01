Руководителя красноярской УК обвиняют в растрате денег жильцов на 14 млн рублей

Прокуратура Красноярска направила в суд уголовное дело на руководителя одной из управляющих компаний. Он обвиняется в многомиллионных финансовых махинациях.

Хищения он совершал с 2017 по 2021. По версии следствия, в это время он собирал с жителей многоквартирных домов деньги за коммунальные ресурсы, но не перечислял их ресурсоснабжающим организациям, а расходовал по своему усмотрению.

Таким образом он нанес коммунальщикам ущерб в размере более 14 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Красноярска. Имущество обвиняемого арестовано.

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