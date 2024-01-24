Красноярские майнеры украли электричества на 50 млн рублей

Край оказался сибирским лидером по объемам ущерба энергосистеме.

В Красноярском крае за 2023 зарегистрировано семь случаев незаконного подключения к энергосетям с целью майнинга криптовалюты, сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь».

Шесть таких нарушений причинили ущерб в 10,7 млн рублей. Еще один: на 39,3 млн — это самый крупный факт хищений в Сибири.

Проблему для энергосистемы представляет собой не собственно майнинг, требующий больших мощностей, а несанкционированное подключение этого бизнеса к сетям, а зачастую и бездоговорное энергопотребление. К электричеству незаконные майнеры, как правило, подключаются как обычные домовладельцы и после оплачивают электричество по тарифам физлиц, а это незаконно», — рассказали сетевики.

Всего же за год «Россети Сибирь» выявили 17 незаконных подключений майнинговых ферм. Общий ущерб от их деятельности превысил 60 млн рублей.

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