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Экс-министра Димитрия Маслодудова приговорили к колонии строгого режима

Экс-министра Димитрия Маслодудова приговорили к колонии строгого режима
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

К 12 годам колонии строгого режима приговорён Димитрий Маслодудов, бывший министр лесного хозяйства края, за получение взятки и крупное мошенничество.

#НОВОСТИ
В краевой прокуратуре также уточнили, Маслодудов приговорен к штрафу в размере 10,7 млн рублей. Он также не имеет права в течение 12 лет занимать определенные должности.
 
Как установил суд, в 2018...2020 Маслодудов получил от лесозаготовителей через своего брата взятку в размере 3,5 млн рублей. Она передавалась за выделение рентабельных лесных участков, сокращенные сроки выдачи разрешительной документации на вырубку деревьев, консультации работников министерства и лесничеств и другое покровительство.
 
Помимо этого чиновник в августе 2018 получил от знакомого предпринимателя 1 млн рублей. Это была взятка за содействии в заключении договора аренды лесного участка. Деньги передал брат. Маслодудов взятые на себя обязательства не исполнил, договор аренды заключили с другим участником торгов, предложившим большую цену.
 
Сам Димитрий Маслодудов вину не признал. Он заявил, что был честным государственным служащим и его оговорили. По его словам, деньги ему на счёт перечислял брат в качестве займов и других «семейных финансовых взаимоотношений».
 
Брат бывшего министра ранее был приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к штрафу в размере двухкратной суммы взятки, то есть к 7 млн рублей.
 

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Автор: Петр Савельев
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