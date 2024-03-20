«Антенное поле» в Красноярске готовятся застроить жильем

Такими планами поделился Александр Усс, сенатор от Красноярского края. Он сообщил, что в Совете Федерации прошла встреча с Виталием Мутко, генеральным директором «ДОМ.РФ».

Как стало известно на встрече, достигнуто согласие, что земельный участок по улице Попова, 1 (так называемое «Антенное поле») отдадут под жилищную застройку. Его площадь составляет 91,9 га. Там должны возвести не только дома, но школы и детсады.

По словам Александра Усса, вопрос рассмотрят на ближайшем заседании правительства. Участок должны передать во 2П 2024.

поднимается с 2017. В 2022 размещался тендер на снос антенн. В 2023 в ДОМ.РФ Вопрос об очистке антенного поляс 2017. В 2022 размещался тендер на снос антенн. В 2023 в ДОМ.РФ заявили, что процесс передачи и освоения начнется в 2024. Для этого в прошлом году прорабатывались с ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» условия поэтапного высвобождения территории и переноса оборудования.

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