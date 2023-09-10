Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
97,92
104,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Антенное поле в Красноярске готовят под застройку

Антенное поле в Красноярске готовят под застройку
Иллюстрация: Яндекс

Обсуждается проект передачи Антенного поля в Ботаническом под комплексную застройку. Есть сложности.

#НОВОСТИ

Внесены изменения в градостроительный план, благодаря которым участок земли площадью 92 Га может быть комплексно трансформирован. Теперь здесь можно будет возводить жилые дома, а также соцобъекты — школы, детские сады, поликлиники. Об этом сообщает ДОМ. РФ.   

В настоящее время прорабатывается проект освоения территории.

«ДОМ.РФ прорабатывает с ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» условия поэтапного высвобождения территории и переноса оборудования для обеспечения непрерывности работы предприятия», – сообщают в ДОМ.РФ.

Сегодня территория Антенного поля признана неэффективно используемым земельным участком. Именно поэтому федеральную собственность планируют передать застройщикам.

Таким образом, в Красноярске высвобождается большая территория в экологически чистом районе. Сейчас здесь расположены производственные объекты — 24 капитальных строения и 19 антенн высотой 210 м.

Вопрос об очистке антенного поля поднимается с 2017. В 2022 размещался тендер на снос антенн. Сейчас в ДОМ. РФ заявляют, что процесс передачи и освоения начнется в 2024.

Читайте материалы об освоениие производственных территорий:

 

СК «АРБАН» построит в Красноярске лофт-район «Портовый»

Лофт-район «Портовый» будет находиться на правом берегу Енисея между островом Отдыха и Николаевским мостом, на территории бывшей судоверфи.

04.09.2023
Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Избирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в губернаторы Красноярского краяИзбирком опубликовал декларации о доходах кандидатов в губернаторы Красноярского края
  • В Красноярске осенью откроется ресторан Fresco AsiaВ Красноярске осенью откроется ресторан Fresco Asia
  • Правительство Красноярского края заказало «Москвичи» на 10 млн рублейПравительство Красноярского края заказало «Москвичи» на 10 млн рублей
  • В Красноярске продают новый трехдверный внедорожник Nissan PatrolВ Красноярске продают новый трехдверный внедорожник Nissan Patrol
  • В Красноярске впервые построят детсад по концессииВ Красноярске впервые построят детсад по концессии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.