Антенное поле в Красноярске готовят под застройку

Обсуждается проект передачи Антенного поля в Ботаническом под комплексную застройку. Есть сложности.

Внесены изменения в градостроительный план, благодаря которым участок земли площадью 92 Га может быть комплексно трансформирован. Теперь здесь можно будет возводить жилые дома, а также соцобъекты — школы, детские сады, поликлиники. Об этом сообщает ДОМ. РФ.

В настоящее время прорабатывается проект освоения территории.

«ДОМ.РФ прорабатывает с ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» условия поэтапного высвобождения территории и переноса оборудования для обеспечения непрерывности работы предприятия», – сообщают в ДОМ.РФ.

Сегодня территория Антенного поля признана неэффективно используемым земельным участком. Именно поэтому федеральную собственность планируют передать застройщикам.

Таким образом, в Красноярске высвобождается большая территория в экологически чистом районе. Сейчас здесь расположены производственные объекты — 24 капитальных строения и 19 антенн высотой 210 м.

Вопрос об очистке антенного поля поднимается с 2017. В 2022 размещался тендер на снос антенн. Сейчас в ДОМ. РФ заявляют, что процесс передачи и освоения начнется в 2024.

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