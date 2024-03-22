В Красноярске закроют последние экологически опасные котельные

Все они расположены в Октябрьском районе города. Дома, питавшиеся от них, переключат на ТЭЦ-2.

До конца 2024 в Красноярске закроют котельные на ул. Калинина, Норильской и Тотмина, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

КПД газоочистных установок на них не превышает 80%, а низкие трубы выбрасывают дым и сажу на территории близлежащих жилых массивов», — объяснили энергетики причины закрытия.

Отопление и горячее водоснабжение домов, запитанных от котельных, которые планируют ликвидировать, переведут на ТЭЦ-2. Для этого будут построены три центральных тепловых пункта и одна насосная станция.

Ранее энергетики в Октябрьском районе Красноярска уже закрыли три подобных объекта — на ул. Калиниа, Новой Зари и Телевизорной. Их потребители также были переведены в зону ответственности ТЭЦ-2.

Ликвидировать экологически неэффективные котельные в Красноярске начали в 2017. Всего планировалось закрыть 35 таких объектов. Срок: 2024.

Закрытие означенных выше котельных в Октябрьском районе станет для компании завершающим этапом выполнения взятых на себя обязательств в рамках федеральной программы „Чистый воздух“», — заявили в СГК.

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