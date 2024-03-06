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Виктория Абрамченко обсудила сокращение вредных выбросов в регионах Сибири

Виктория Абрамченко обсудила сокращение вредных выбросов в регионах Сибири
Иллюстрация: Правительство РФ

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, провела совещание по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в регионах Сибири.

#НОВОСТИ
Она сообщила, что сейчас в экспертименте по квотированию выбросов участвуют 16 городов Сибирского федерального округа. Предприятия и представители региональных органов власти готовят планы по снижению выбросов. Их нужно утвердить до октября 2025. По поручению Виктории Абрамченко, планы должны быть сформированы уже в 2024. Это позволит приступить к реализации мероприятий по сокращению выбросов с использованием средств федерального бюджета.
 
В марте должны быть готовы сводные расчеты выбросов по Минусинску, Лесосибирску и Ачинску.
Сейчас ведётся подготовка комплексных планов, куда будут погружены мероприятия по снижению выбросов всех загрязнителей – это промышленные предприятия, объекты генерации, частный сектор, отапливаемый углём. По каждому из этих направлений будем работать точечно – предстоит модернизировать предприятия, реконструировать котельные, предложить гражданам инструменты и меры поддержки для перевода домовладений на более экологичные виды топлива», – сказала Виктория Абрамченко.
Также принято решение подготовит планы мероприятий не только для городов, попавших в новый список участников проекта «Чистый воздух», но и для населённых пунктов, расположенных в Минусинской котловине. 
 
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Автор: Петр Савельев
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