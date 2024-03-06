Виктория Абрамченко обсудила сокращение вредных выбросов в регионах Сибири
Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ, провела совещание по реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в регионах Сибири.
Сейчас ведётся подготовка комплексных планов, куда будут погружены мероприятия по снижению выбросов всех загрязнителей – это промышленные предприятия, объекты генерации, частный сектор, отапливаемый углём. По каждому из этих направлений будем работать точечно – предстоит модернизировать предприятия, реконструировать котельные, предложить гражданам инструменты и меры поддержки для перевода домовладений на более экологичные виды топлива», – сказала Виктория Абрамченко.
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Особо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗ
Ведомство обратилось в арбитражный суд с иском о признании незаконной деятельность ПАО «Химико-металлургический завод» (ХМЗ, Красноярск) из-за загрязнения окружающей среды.
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«Норникель» до 2031 вложит в экологию более полутриллиона рублей
Компания обновила свою экостратегию, с учетом актуальной ситуации в России и мире. Недавно ее утвердил совет директоров металлургического концерна.
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Зампред правительства Виктория Абрамченко прилетела в Красноярский край
Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства РФ, накануне побывала в Минусинске, где обсудила вопросы экологии города. Сегодня она работает в Красноярске, в том числе на предприятиях города.
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Segezha Group отказалась сотрудничать с Минэкологии
Два предприятия холдинга Segezha Group в Лесосибирске отказались подписывать соглашения о сотрудничестве с министерством экологии.
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В Красноярске будут заранее готовиться к «черному небу»
Предприятия-загрязнителей будут информировать о приближении неблагоприятных метеоусловий, чтобы они (предприятия) могли снизить выбросы. При желании.