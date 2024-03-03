Особо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗ
Ведомство обратилось в арбитражный суд с иском о признании незаконной деятельность ПАО «Химико-металлургический завод» (ХМЗ, Красноярск) из-за загрязнения окружающей среды.
Об этом заявила замминистра Юлия Гуменюк, в своем ТГ-канале, — сообщает Интерфакс. По информации чиновницы, в Минэкологии края неоднократно поступали жалобы на выбросы от завода.
Специалисты провели оценку влияния завода на атмосферный воздух в районе дислокации одного из цехов предприятия на ул. Лесопильщиков, 162Г (Красноярск). Это одна из промышленных площадок завода, она находится в районе малоэтажной застройки (Торгашино, пос. Цементников), — уточняют ДЕЛА.
Результаты нескольких замеров показали превышения по максимально разовым ПДК формальдегида до 3,2 раза, взвешенных частиц (<1,6) и фенола (<1,2). Кроме того, установлено превышение среднесуточных ПДК по бензапирену (до 38,5 раза), формальдегиду (<7,05), взвешенным частицам (<4,8) и фенолу (<1,92).
На основании установленных нарушений Минэкологии требует в судебном порядке
признать незаконной деятельность компании по эксплуатации источников загрязняющих веществ».
В частности, это касается дробильно-известкового завода, аспирационных установок от операций дробления, грохочения, пересыпки, а также бункеров, гасильного барабана и печи обжига известняка и запретить непосредственную эксплуатацию этих объектов до устранения нарушений.
Напомним, что прокуратура в декабре 2023 по итогам проверки сообщала о многочисленных экологических нарушениях на промплощадке ХМЗ и внесло представление предприятию, с требованием безотлагательно устранить нарушения.
Также, в июне 2019 прокуратурой установлен факт эксплуатации ПАО «ХМЗ» газоочистной установки (ГОУ) на источнике загрязнения (литиевое производство) с техническими характеристиками не соответствующими данным паспорта ГОУ и используемых при разработке действующих нормативов ПДВ.
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