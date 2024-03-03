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Особо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗ

Особо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗ
Иллюстрация: Прокуратура Красноярского края

Ведомство обратилось в арбитражный суд с иском о признании незаконной деятельность ПАО «Химико-металлургический завод» (ХМЗ, Красноярск) из-за загрязнения окружающей среды.

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Об этом заявила замминистра Юлия Гуменюк, в своем ТГ-канале, — сообщает Интерфакс. По информации чиновницы, в Минэкологии края неоднократно поступали жалобы на выбросы от завода.

Специалисты провели оценку влияния завода на атмосферный воздух в районе дислокации одного из цехов предприятия на ул. Лесопильщиков, 162Г (Красноярск). Это одна из промышленных площадок завода, она находится в районе малоэтажной застройки (Торгашино, пос. Цементников), — уточняют ДЕЛА.

Результаты нескольких замеров показали превышения по максимально разовым ПДК формальдегида до 3,2 раза, взвешенных частиц (<1,6) и фенола (<1,2). Кроме того, установлено превышение среднесуточных ПДК по бензапирену (до 38,5 раза), формальдегиду (<7,05), взвешенным частицам (<4,8) и фенолу (<1,92).

На основании установленных нарушений Минэкологии требует в судебном порядке

признать незаконной деятельность компании по эксплуатации источников загрязняющих веществ».

В частности, это касается дробильно-известкового завода, аспирационных установок от операций дробления, грохочения, пересыпки, а также бункеров, гасильного барабана и печи обжига известняка и запретить непосредственную эксплуатацию этих объектов до устранения нарушений.

Напомним, что прокуратура в декабре 2023 по итогам проверки сообщала о многочисленных экологических нарушениях на промплощадке ХМЗ и внесло представление предприятию, с требованием безотлагательно устранить нарушения.

Также, в июне 2019 прокуратурой установлен факт эксплуатации ПАО «ХМЗ» газоочистной установки (ГОУ) на источнике загрязнения (литиевое производство) с техническими характеристиками не соответствующими данным паспорта ГОУ и используемых при разработке действующих нормативов ПДВ.

Справка

 
ХМЗ был основан в 1956 для производства моногидрата гидроокиси лития из сподуменовых концентратов. Сейчас, помимо гидроокиси лития ХМЗ выпускает продукцию из известняка, добываемого на Торгашинском месторождении, а также стройматериалы и щелочные металлы. По итогам 2022 ХМЗ получил чистую прибыль в размере 3,6 млрд при выручке в 6,4 млрд рублей. Это самые высокие показатели с 2013. Данные за 2023 и ранее 2013 — отсутствуют. Основная часть продукции предприятия поставляется на экспорт для нефтеперерабатывающих заводов и производителей электролитов.
 

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Автор: Петр Савельев
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