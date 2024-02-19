«Черное небо» вновь над Красноярском?

Инспекторы экологического надзора Минэкологии края перешли на усиленный режим работы из-за режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске, Ачинске и Назарово. Куда жаловаться на нарушения?

Режим будет действовать с 19.00 часов 19 февраля до 19.00 часов 21 февраля, сообщается на портале администрации Красноярского края.

Специалисты ведомства уже уведомили все предприятия в этих городах о наступлении режима НМУ, в том числе и 174 предприятия, которые находятся в зоне повышенного внимания министерства. Текущая экологическая обстановка контролируется через сеть автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха», - говорится в сообщении.

Инспекторы министерства будут проверять работу предприятий, в том числе вместе с органами прокуратуры.

Следить за экологической ситуацией можно на сайте krasecology.ru или в мобильном приложении Krasecology. Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-20-11-116.