«Черное небо» вновь над Красноярском?
Инспекторы экологического надзора Минэкологии края перешли на усиленный режим работы из-за режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске, Ачинске и Назарово. Куда жаловаться на нарушения?
Режим будет действовать с 19.00 часов 19 февраля до 19.00 часов 21 февраля, сообщается на портале администрации Красноярского края.
Специалисты ведомства уже уведомили все предприятия в этих городах о наступлении режима НМУ, в том числе и 174 предприятия, которые находятся в зоне повышенного внимания министерства. Текущая экологическая обстановка контролируется через сеть автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха», - говорится в сообщении.
Инспекторы министерства будут проверять работу предприятий, в том числе вместе с органами прокуратуры.
Следить за экологической ситуацией можно на сайте krasecology.ru или в мобильном приложении Krasecology. Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-20-11-116.
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