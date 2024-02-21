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Эколаборатория взяла пробы воздуха в зоне Красноярской ТЭЦ-1

Эколаборатория взяла пробы воздуха в зоне Красноярской ТЭЦ-1
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Краевое Минэкологии будет рекомендовать компании СГК скорректировать планы по снижению выбросов в период НМУ

#МНЕНИЯ

Сегодня передвижная эколаборатория работала в санитарно-защитной зоне Красноярской ТЭЦ-1. Анализ отобранных проб воздуха не зафиксировал превышений предельно-допустимых концентраций контрольных веществ.

Как отметил министр экологии региона Владимир Часовитин, внимание к ТЭЦ-1 неслучайно. Этот объект является ключевым для теплоснабжения Красноярска и сейчас там ведется серьезная экологическая модернизация.

На ТЭЦ-1 введены в эксплуатацию 9 электрофильтров, каждый из которых улавливает неорганическую пыль с эффективностью выше 99%. Трубы всех красноярских ТЭЦ оснащены системой непрерывного мониторинга выбросов, а данные публикуются на сайте министерства.

Работы в полном объеме еще не завершены, но несмотря на это министерство будет рекомендовать компании скорректировать планы по снижению выбросов в период НМУ с учетом изменения исходных данных работы ТЭЦ.

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Автор: Петр Савельев
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