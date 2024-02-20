Минэкологии края через суд будет добиваться закрытия котельной на Ломоносова

Датчики передвижной эколаборатории зафиксировали превышения по загрязняющим веществам: оксид углерода (до 1,24 ПДК), взвешенные частицы (до 2,78 ПДК), сероводород (до 1,5 ПДК), диоксид азота (до 1,06 ПДК), оксид азота (до 1,25 ПДК).

В минэкологии рассказали, что котельная принадлежит пассажирскому вагонному депо «Красноярск» АО «Федеральная пассажирская компания». Она не отапливает жилые дома, а обеспечивает теплом здания и сооружений пассажирского депо и прачечную компании. Ежегодный объем выбросов котельной составляет почти 180 тонн.

Несмотря на то, что котельная находится вне нашего надзора (подлежит федеральному экологическому надзору — прим. ред.), инспекторы министерства работают в зоне действия объекта. Мы фиксируем превышения нормативов качества атмосферного воздуха, и это послужит основанием для направления в суд иска для приостановления деятельности котельной, — рассказал Владимир Часовитин, министр экологии Красноярского края.

Напомним, сейчас в Красноярске, Ачинске и Назарово действует режим НМУ.

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