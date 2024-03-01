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«Норникель» до 2031 вложит в экологию более полутриллиона рублей

«Норникель» до 2031 вложит в экологию более полутриллиона рублей
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

Компания обновила свою экостратегию, с учетом актуальной ситуации в России и мире. Недавно ее утвердил совет директоров металлургического концерна.

#НОВОСТИ

Вложения «Норникеля» в реализацию основных экологических мероприятий в 2023... 2031 превысят 500 млрд рублей. Об этом стало известно по итогу совещания совета директоров компании, на котором была утверждена ее обновленная стратегия в области экологии и климатических изменений, а также достижения углеродной нейтральности.

Экологическая стратегия была актуализирована в связи с изменившейся геополитической обстановкой и с учетом накопленного компанией опыта, более жестких требований российского природоохранного законодательства, а также международных стандартов, востребованных покупателями продукции», — рассказали в пресс-службе группы.

Всего в указанном выше временном интервале планируется реализовать более 150 мероприятий по семи направлениям: количество чрезвычайных ситуаций, воздух, вода, хвостохранилища и отходы, почва, биоразнообразие, требования бирж.

В частности, речь идет о:

  • снижении выбросов диоксида серы в Норильске и Мончегорске;
  • рециркуляции и повторном использование воды;
  • введении в эксплуатацию и реконструкцию очистных сооружений на выпусках в водные объекты;
  • проведении рекультивации земель, санитарной очистки, лесовосстановления;
  • мониторинге компонентов окружающей среды и внедрение системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
  • проведении оценки воздействия на биоразнообразие на всех территориях, подверженных влиянию деятельности компании.

Помимо этого обновленная стратегия включает в себя еще 187 дополнительных мероприятий, которые будут носить опциональный характер. В них, к примеру, входит повышение доли утилизированных отходов в общем их объеме, соответствие ряду международных инициатив и стандартов и т.п. Уточнить перечень этих мероприятий планируется до конца 2025.

Актуализированная экологическая стратегия — это свидетельство того, что компания продолжает четко следовать принципам охраны окружающей среды и культивировать ответственный подход к бизнесу на всех уровнях корпоративной структуры в стремлении стать лидером устойчивого роста среди металлургических компаний мира», — сказал вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Кроме экостратегии, совет директоров «Норникеля» утвердил основные направления углеродной нейтральности. Они сформулированы с учетом лучших практик в этой области и нацелены на снижение предприятиями группы валовых выбросов парниковых газов, а также уменьшение углеродного следа в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Перед нами стоят амбициозные задачи по уменьшению собственного воздействия на экологию и адаптации к уже наблюдаемым и прогнозируемым климатическим изменениям. Мы сохраняем свою приверженность реализации Стратегии устойчивого развития вне зависимости от воздействия внешних факторов», — отметил Селезнев.

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В него включены средства на развитие производства и его экологической составляющей.

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Компания выпустила первый отчет о своей деятельности в области изменения климата.

 

 

Автор: Петр Савельев
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