Енисейское речное пароходство вложило в охрану природы 343 млн рублей

За прошедший год объем вложений в природоохранную деятельность превысил показатели 2022 на 15%.

В 2023 Енисейское речное пароходство (входит в группу «Норникель») направило на реализацию природоохранных мероприятий более 343 млн рублей, что на 15% больше, чем в 2022, сообщили в компании.

Главными направлениями природоохранной деятельности в прошедшем году для нас стали: содержание и эксплуатация судов природоохранного назначения, мониторинг качества поверхностных вод в районах судоходства, эксплуатация судовых систем, исключающая попадание загрязняющих веществ в вод. Помимо этого мы контролировали и состояние атмосферного воздуха в районах нашей деятельности», — рассказали в пароходстве.

Флот ЕРП, выполняющий экологические задачи, сегодня состоит из пяти судов-сборщиков, двух очистных станций, двух судов комплексной переработки отходов, сливных бункер-баз и прочего. Эти корабли обеспечивают суда компании питьевой водой, а также собирают загрязняющие вещества ,которые потом доставляются к местам очистки. В общей сложности за 2023 ими было собрано 13,3 тыс. тонн сточных вод, 3,8 тыс. тонн нефтесодержащих, более тысячи тонн мусора.

Также все запланированные природоохранные мероприятия выполнили дочерние компании Енисейского речного пароходства — Красноярский и Лесосибирский речные порты.

Добавим, что ЕРП регулярно наращивает объемы вложений в экологические мероприятия в территориях ведения деятельности. Так, в 2022 расходы на эти нужды выросли на 65% к 2021. Вся же группа «Норникель» только на противодействие климатическим изменения потратила в прошлом году почти 9 млрд рублей.

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