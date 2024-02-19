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На Енисее планируют построить логистический комплекс

На Енисее планируют построить логистический комплекс
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Здесь будут стыковаться автомобильные, речные и железнодорожные грузовые потоки.

#НОВОСТИ

На площадке «Восточной промзоны» под Красноярском планируют построить терминально-складской комплекс. Об этом рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет курировать проект.

В качестве инвестора выступает «Уральская транспортная компания». Объем вложений составит порядка 450 млн рублей.

Терминал позволит осуществлять отстой собственного и коммерческого флота, перевалку грузов с автотранспорта на ж/д-транспорт, перевозку экспортных грузов с речных портов Красноярского края и их дальнейшую перевалку на морские суда большой вместимости», — пояснили в КРЕС.

На сегодня «Уральская транспортная компания» уже выкупила участок для строительства причала, а также получила технические условия на подключение к сетям электроснабжения.

Проектирование комплекса запланировано на 1К 2024, а первый тап работ — на 3К 2024.

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Основная ее функция — логистическая. Здесь будут обрабатываться грузопотоки с Китаем и Монголией.

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На президиуме инвестиционного комитета рассмотрели три крупных проекта, которые планируют реализовать на территории края. Общие вложения составят 60 млрд рублей.

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Проект реализуется в рамках освоения Сырадасайского угольного месторождения.

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В правительстве РФ таким образом хотят разгрузить Транссиб и БАМ. Но дальше идеи дело пока не пошло.

Автор: Петр Савельев
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