На Енисее планируют построить логистический комплекс

Здесь будут стыковаться автомобильные, речные и железнодорожные грузовые потоки.

На площадке «Восточной промзоны» под Красноярском планируют построить терминально-складской комплекс. Об этом рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет курировать проект.

В качестве инвестора выступает «Уральская транспортная компания». Объем вложений составит порядка 450 млн рублей.

Терминал позволит осуществлять отстой собственного и коммерческого флота, перевалку грузов с автотранспорта на ж/д-транспорт, перевозку экспортных грузов с речных портов Красноярского края и их дальнейшую перевалку на морские суда большой вместимости», — пояснили в КРЕС.

На сегодня «Уральская транспортная компания» уже выкупила участок для строительства причала, а также получила технические условия на подключение к сетям электроснабжения.

Проектирование комплекса запланировано на 1К 2024, а первый тап работ — на 3К 2024.

Читайте также:

В Туве начали создавать приграничную особую экономическую зону

Основная ее функция — логистическая. Здесь будут обрабатываться грузопотоки с Китаем и Монголией.

«Вайлдберриз» построит логистический центр под Красноярском

На президиуме инвестиционного комитета рассмотрели три крупных проекта, которые планируют реализовать на территории края. Общие вложения составят 60 млрд рублей.

Морскому терминалу на севере Красноярского края построили грузовой причал

Проект реализуется в рамках освоения Сырадасайского угольного месторождения.

Красноярскому краю не хватит речных мощностей для перевалки угля в Азию

В правительстве РФ таким образом хотят разгрузить Транссиб и БАМ. Но дальше идеи дело пока не пошло.