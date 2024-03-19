У красноярского ЭВРЗ отозвали разрешение работать под «черным небом»

Предприятие не смогло доказать эффективность заявленных им мероприятий по снижению выбросов в период НМУ.

Согласованный с Минэкологии Красноярского края план по снижению выбросов Красноярского электровагоноремонтного завода в период неблагоприятных метеоусловий будет отменен. Соответствующий приказ подписал Владимир Часовитин, глава ведомства .

Мы начинаем практику по отзыву уже действующих планов по снижению выбросов в период НМУ для предприятий, где проверка выявила нарушения и подтвердила неэффективность утвержденных мероприятий. ЭВРЗ работает в центре города, и на него часто жалуются красноярцы. Таких объектов в городе быть не должно», — прокомментировал он свое решение.

Как рассказали в министерстве, недавно предприятие проверили представители ведомства и природоохранной прокуратуры. На промплощадке завода они выявили превышение по целому ряду показателей. Также на ЭВРЗ не смогли инструментально подтвердить эффективность разработанных и согласованных с Минэко мер по снижению выбросов во время НМУ.

На источниках выбросов предприятия невозможно определить эффективность работы установленного газоочистного оборудования, поскольку на трубах отсутствуют технологические отверстия для отбора проб. А в такой ситуации эксплуатация соответствующего оборудования запрещена», — пояснили в министерстве.

ЭВРЗ теперь придется разработать новый план по снижению выбросов в период НМУ и представить его министерству. Сроки, в которые это должно быть сделано, не сообщаются.

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