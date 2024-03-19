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У красноярского ЭВРЗ отозвали разрешение работать под «черным небом»

У красноярского ЭВРЗ отозвали разрешение работать под «черным небом»
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Предприятие не смогло доказать эффективность заявленных им мероприятий по снижению выбросов в период НМУ.

#НОВОСТИ

Согласованный с Минэкологии Красноярского края план по снижению выбросов Красноярского электровагоноремонтного завода в период неблагоприятных метеоусловий будет отменен. Соответствующий приказ подписал Владимир Часовитин, глава ведомства .

Мы начинаем практику по отзыву уже действующих планов по снижению выбросов в период НМУ для предприятий, где проверка выявила нарушения и подтвердила неэффективность утвержденных мероприятий. ЭВРЗ работает в центре города, и на него часто жалуются красноярцы. Таких объектов в городе быть не должно», — прокомментировал он свое решение.

Как рассказали в министерстве, недавно предприятие проверили представители ведомства и природоохранной прокуратуры. На промплощадке завода они выявили превышение по целому ряду показателей. Также на ЭВРЗ не смогли инструментально подтвердить эффективность разработанных и согласованных с Минэко мер по снижению выбросов во время НМУ.

На источниках выбросов предприятия невозможно определить эффективность работы установленного газоочистного оборудования, поскольку на трубах отсутствуют технологические отверстия для отбора проб. А в такой ситуации эксплуатация соответствующего оборудования запрещена», — пояснили в министерстве.

ЭВРЗ теперь придется разработать новый план по снижению выбросов в период НМУ и представить его министерству. Сроки, в которые это должно быть сделано, не сообщаются.

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Губернатор Красноярского края заявил о необходимости сохранить ЭВРЗ

Сейчас большая часть акций Красноярского вагоноремонтного завода выставлена на торги. Продажу завода прокомментировал Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

Часть акций Красноярского ЭВРЗ выставили на продажу

На продажу выставлены 8% (124 496 шт.) акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод».

Автор: Петр Савельев
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