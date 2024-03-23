Красноярский аэропорт ввел максимальный уровень безопасности в связи с терактом в Москве
В аэропорту Красноярска принято решение о введении максимального уровня безопасности. Это связано с трагическими событиями в Москве.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта и предупреждает пассажиров:
Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт Красноярск, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий».
При этом все рейсы из аэропорта Красноярск выполняются согласно расписанию.
«Аэрофлот» в свою очередь заявил о готовности бесплатно обменять билеты или вернуть их стоимость тем, кто решил воздержаться от полётов в Москву в связи с дополнительными мерами безопасности в столице.
Как сообщал DK.RU, губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил отменить в эти выходные все развлекательные мероприятия на территории региона.
Читайте по теме:
-
Теракт в Москве: автоматчики в камуфляже расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла»
Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались несколько человек и открыли огонь на поражение. Прогремели два взрыва и начался пожар. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.22.03.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Михаил Котюков отменил все развлекательные мероприятия в Красноярском крае
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, поручил отменить в эти выходные развлекательные мероприятия. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.23.03.2024Новости ДККрасноярск