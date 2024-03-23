Красноярский аэропорт ввел максимальный уровень безопасности в связи с терактом в Москве

В аэропорту Красноярска принято решение о введении максимального уровня безопасности. Это связано с трагическими событиями в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта и предупреждает пассажиров:

Мы рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт Красноярск, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий».

При этом все рейсы из аэропорта Красноярск выполняются согласно расписанию.

«Аэрофлот» в свою очередь заявил о готовности бесплатно обменять билеты или вернуть их стоимость тем, кто решил воздержаться от полётов в Москву в связи с дополнительными мерами безопасности в столице.

Как сообщал DK.RU, губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил отменить в эти выходные все развлекательные мероприятия на территории региона.

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