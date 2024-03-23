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КрасРЖД ввела максимальные меры безопасности в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»

КрасРЖД ввела максимальные меры безопасности в связи с событиями в «Крокус Сити Холле»
Иллюстрация: Яндекс

Поскольку транспорт является зоной риска, на железной дороге введены максимальные меры безопасности в связи с терактом.

#НОВОСТИ

Об этом сообщают в РЖД по Красноярскому краю. Сейчас сотрудники транспортной безопасности железной дороги работают в режиме повышенной готовности на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.

Расписание поездов не изменено, отмен нет. Однако до 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, без удержания дополнительных сборов могут оформить возврат билетов, в том числе купленных по невозвратному тарифу.

Ранее мы сообщали о том, что максимальные меры безопасности введены в аэропорту Красноярска.

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Автор: Петр Савельев
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