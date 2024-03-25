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Как таяние вечной мерзлоты повлияет на северные леса Сибири?

Как таяние вечной мерзлоты повлияет на северные леса Сибири?
Иллюстрация: ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

Таяние многолетней мерзлоты поможет выжить деревья северных лесов в условиях засухи, которая наступит из-за потепления климата, сообщает ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН».

#НОВОСТИ

Многолетняя мерзлота — слой почвы, который сохраняет температуру ниже 0оС на протяжении тысячи и более лет. От нее зависит жизнь северных (бореальных) лесов. При этом северные леса — крупнейший наземный биом, то есть совокупность экосистем планеты. Изменения климата последних десятилетий серьезнейшим образом влияют на северные леса, где все чаще происходят  экстремальные погодные явления. Такое масштабное природное явление, как таяние мерзлоты, повлияет на экосистемы не только Арктики, но и северных лесов.

Исследователи из федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» вместе с учеными из Великобритании, Чехии и Швейцарии выяснили, что таяние многолетней мерзлоты поможет адаптироваться северным лесам к засухе, вызванной изменение климата.

Специалисты изучили ширину годичных колец и состав стабильных изотопов углерода и кислорода лиственницы Гмелина в северной тайге Центральной Сибири. Исследователи выяснили, что деревья справляются с дефицитом влаги во время засушливого лета, получая воду из оттаивающего мерзлого слоя почвы. Таким образом, роль мерзлоты как источника воды в условиях засухи увеличивается. Деревья за счет развитой корневой системы смогут получать доступ к более глубоким слоям оттаивающей мерзлоты. Это поможет поддержать рост деревьев на севере во время изменений климата.

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Автор: Петр Савельев
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