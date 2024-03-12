Министр экологии РФ проверил готовность Красноярского края к лесным пожарам

Глава Минприроды посетил Красноярск и встретился с губернатором края.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетил Красноярский край с рабочей поездкой и проверил его готовность к пожароопасному сезону 2024. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Котюков.

Рассказал министру о наших планах по защите территории от лесных пожаров и о том, как организована работа с федеральными структурами и соседними регионами», — написал губернатор.

Также он отметил, сезон лесных пожаров прошлого года прошел для края весьма успешно. Этому, в ряду прочего, поспособствовало обновление материально-технической базы лесопожарной службы. Как рассказывали в правительстве края, подводя итоги 2023, помимо этого была усилена авиационная охрана труднодоступных территорий и увеличен штат лесопожарных частей. В итоге площадь лесных пожаров в 2023 сократилась в 3,5 раза, а из количество - в 1,5 раза.

Также в поле внимания главы Минприроды РФ попала реализация в городах края нацпроекта «Экология».

Озвучил министру наши предложения об усилении ответственности предприятий-загрязнителей в период неблагоприятных метеоусловий. Министр поддержал инициативу», — написал Котюков.

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По итогу прошлого года его обошли Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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