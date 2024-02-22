Красноярские ученые создали систему для определения загрязнителей атмосферы

Ученые вузов-участников Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» работают над созданием геоинформационной системы для автоматического определения основных загрязнителей атмосферы.

Исследователи изучили всю имеющуюся информацию об антропогенных выбросах парниковых газов от энергетики, промышленности, сельского хозяйства в 2018...2021. Затем проанализировали баланс углерода во всех лесных экосистемах Красноярского края. По данным ученых, ежегодные совокупные выбросы парниковых газов в эквиваленте к диоксиду углерода в регионе составляют более 48 млн тонн СO2-эквивалента. При этом леса способны поглащать около 53 млн тонн СO2-эквивалента.

При нынешнем состоянии дел в различных отраслях хозяйства поглощающая способность лесов края позволяет абсорбировать 100% антропогенных выбросов парниковых газов для территории Красноярского края», – рассказал Владимир Шишов, директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.

При этом, если реализовать так называемые лесоклиматические проекты, то потенциал поглощения углекислого газа лесными экосистемами можно существенно вырасти.

Работа будет вестись в течение 3 лет. Ожидается, что система сможет определять основные загрязнители атмосферы, а также потенциал нейтрализации этих выбросов местными лесными экосистемами.

Как сообщили «РИА Новости » в проектном офисе НОЦ, разработку можно будет использовать во всех регионах страны. Первыми должны стать республики Хакасия и Тыва.

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