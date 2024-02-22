Красноярские ученые создали систему для определения загрязнителей атмосферы
Ученые вузов-участников Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» работают над созданием геоинформационной системы для автоматического определения основных загрязнителей атмосферы.
При нынешнем состоянии дел в различных отраслях хозяйства поглощающая способность лесов края позволяет абсорбировать 100% антропогенных выбросов парниковых газов для территории Красноярского края», – рассказал Владимир Шишов, директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.
В Москве общественности представили результаты двухлетней Большой научной экспедиции, которая проходила на севере Красноярского края, Кольском полуострове и в Забайкалье.
Никель-алмазные композиты, которые синтезировали ученые Красноярска, помогут очистке воды
Красноярские ученые синтезировали новый композит, который состоит из частиц синтетического алмаза, покрытых никелевой оболочкой. Его характеристики позволяют очистить сточные воды от парацетамола.
СФУ и Гипроникель займутся развитием информационного моделирования для строительства
В будущем их наработки планируется масштабировать на другие отрасли.
Владимир Путин оценил экологические усилия норильских промышленников
Президент отметил увеличение объемов вложений в чистоту воздуха.