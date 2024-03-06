Красноярский край потерял лидерство в лесных доходах

По итогу прошлого года его обошли Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В 2023 Красноярский край перечислил в федеральный бюджет 4,4 млрд рублей за использование лесов. Это третий результат по стране, сообщили в Рослесинфорге.

Первое место заняла Иркутская область с 5,7 млрд рублей, а второе — Ханты-Мансийский автономный округ с 5,6 млрд. Причем ХМАО также стал абсолютным чемпионом РФ по росту лесных доходов бюджета — прирост составил 48,7%. По иркутской же области он заметно скромнее — 4,8%. О том, насколько изменились отчисления Красноярского края в ведомстве не сказали.

Примечательно, что по итогу 2022 Красноярский край был на первом месте в РФ по объемам доходов от использования лесов, а Иркутская область — на третьем. ХМАО же занимал четвертую строку, а на третьей шла республика Коми.

В целом же за прошлый год регионы перевели в бюджет страны 74,4 млрд рублей в виде платы за использование лесов. Это на 3% больше, чем в 2022.

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