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Из-за потепления в Сибири лишайники будут выделять больше парниковых газов

Из-за потепления в Сибири лишайники будут выделять больше парниковых газов
Иллюстрация: ДК

Лишайники, которые растут на деревьях, из-за повышения влажности способны выделять парниковый газ метан, обнаружили красноярские ученые. Это может серьезно влиять на лесные экосистемы.

#НОВОСТИ

В Сибири особенно заметно изменение климата, здесь отмечаются высокие темпы потепления. Одна из причин — увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере.

Исследователи Красноярского научного центра СО РАН и СФУ оценили выделение парниковых газов растущими на живых деревьях лишайниками в лесах региона. Это позволяет предположить, что при изменении климата и повышения влажности лишайники будут серьезно влиять на обмен парниковых газов в лесных экосистемах.

Лишайники широко распространены в сибирских лесах, которые особенно уязвимы к изменениям климата. Ученые изучили три вида самых распространенных лишайников и обнаружили, что их способность к выделению парниковых газов изменяется под воздействием осадков. Из-за повышения влажности лишайники выделяют больше парниковых газов.

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Автор: Петр Савельев
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