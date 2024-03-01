Из-за потепления в Сибири лишайники будут выделять больше парниковых газов
Лишайники, которые растут на деревьях, из-за повышения влажности способны выделять парниковый газ метан, обнаружили красноярские ученые. Это может серьезно влиять на лесные экосистемы.
В Сибири особенно заметно изменение климата, здесь отмечаются высокие темпы потепления. Одна из причин — увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере.
Исследователи Красноярского научного центра СО РАН и СФУ оценили выделение парниковых газов растущими на живых деревьях лишайниками в лесах региона. Это позволяет предположить, что при изменении климата и повышения влажности лишайники будут серьезно влиять на обмен парниковых газов в лесных экосистемах.
Лишайники широко распространены в сибирских лесах, которые особенно уязвимы к изменениям климата. Ученые изучили три вида самых распространенных лишайников и обнаружили, что их способность к выделению парниковых газов изменяется под воздействием осадков. Из-за повышения влажности лишайники выделяют больше парниковых газов.
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