В России разработали высокоэффективную технологию извлечения лития

При обычном подходе, наиболее часто применяемом в мире, извлекается около 90% этого металла. По российской технологии — почти 100%.

Ученые Российской академии наук разработали новую технологию извлечения лития из пегматитов, в которых содержится 70% мировых запасов этого металла.

Литий сегодня является одним из стратегических элементов для промышленности. В частности, он используется для производства аккумуляторов для современной электроники и электромобилей. Также он востребован в стекольной и керамической промышленности, нефтехимии и медицине, ядерной отрасли. По прогнозам, мировое потребление лития к 2030 перевалит за 1 млн тонн.

Чаще всего для извлечения лития из пегматитов применяется сернокислая технология. Она позволяет извлечь порядка 90% этого металла в форме карбоната или гидроксида. Ученые Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И. В. Тананаева КНЦ РАН усовершенствовали подход и теперь способны извлекать 98% лития, причем высокой степени очистки.

В России наибольшие запасы лития сконцентрированы на Кольском полуострове. Так, на Колмозерском месторождении их более 500 тыс. тонн, а это 24% всех запасов страны. Разведкой и освоением этого месторождения занимается компания «Полярный литий», учредителями которой являются «Норникель» и «Росатом». Добычу планируют начать в 2026. А сейчас заканчивается разведка этого месторождения, по результатам которой Россия войдет в тройку мировых лидеров по запасам лития.

Запуск добычи на Кольском полуострове позволит одному из учредителей — «Норникелю» — получить дополнительные бенефиты. Речь о том, что для извлечения лития из пегматитов по новой технологии нужно большое количество серной кислоты, которая является подспудным продуктом работы экологического проекта компании — «Серной программы». Суть его в том, что диоксид серы, в большом количестве выделяемый при переработке сульфидных руд (в частности, содержащих никель), улавливается и превращается в серную кислоту, которую потом нужно нейтрализовать. Или же использовать в добыче лития.

Считается, что с запуском Колмозерского месторождения Россия закроет все свои потребности в литии. По данным «РИА Новости», к 2030 планируется выйти на объем добычи в 85 тыс. тонн в год. Которые, кстати, с большой вероятностью, будут доставляться в Красноярск, где расположено на сегодня единственное предприятие в стране, производящее металлический литий — Красноярский химико-металлургический завод.

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