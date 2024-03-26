Турпоток Красноярского края вырос на 40%

Темпы роста числа туристов, приезжающих в регион, вдвое опережают общероссийский показатель. Эксперты считают, что в этом году тенденция сохранится.

За 2023 Красноярский край посетило более 2 млн туристов, что на 40% больше, чем в 2022. Такие данные приведены в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По словам составителей доклада, динамика входящего турпотока Красноярского края вдвое превосходит этот показатель в среднем по России.

Система поддержки отрасли долгосрочная и понятная для инвесторов. Увеличение турпотока влияет на рост спроса в целом в сфере услуг и общепита. В край приезжает все больше гостей из других регионов, это мотивирует местных предпринимателей к расширению сети ресторанов и кафе», — отмечает Сергей Журавлев, управляющий красноярский отделением ЦБ.

Эксперты считают, что турпоток региона продолжит расти и в 2024. Так, по их словам, уже в феврале... марте этого года была раскуплена половина речных круизов, запланированных на эту навигацию.

Представители туриндустрии также ожидают увеличение потока туристов из Китая летом.

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