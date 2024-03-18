На Столбах открыт новый туристический экомаршрут
На восточном входе Нацпарка «Красноярские Столбы» 12 марта 2024 открылась 1 очередь туристического маршрута «Легенды Такмака».
В данный момент оформлена входная группа, установлены указатели, повествующие о скалах Такмаковского района и обитателях Столбов инфостенды.
В чаше карьера расположились комфортные места отдыха, к детскому игровому пространству «Кизямы» добавились спортивные объекты и малые архитектурные формы.
Экомаршрут «Легенды Такмака» протяженностью 8 км создан на основе уже имеющейся тропиночной сети, объединяет в одно кольцо знаковые скалы нацпарка (Китайская стенка, Сторожевой, Бородок, Ермак) и два радиальных маршрута («Путешествие к Китайской стенке», «Навстречу Ермаку»). В 2024 обустройство продолжится: на маршруте появятся сервисный центр, безопасные спуски и смотровые площадки-видовки», — поделились подробностями в пресс-службе Нацпарка.
Финансирование проекта ведется Минприроды РФ в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Читайте далее
-
Гостевой дом «в самом сердце Бобрового лога» продают за 70 млн в Красноярске
«ДК» выяснил подробности о действующей гостинице в фанпарке «Бобровый лог», которую оценили в 70 млн рублей.14.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярский «Татышев-парк» уличили в несоблюдении Генплана
Аудиторы обнаружили 31 нарушение, часть из которых касаются инфраструктурных объектов.05.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярский край направит на развитие туризма почти 5,5 млрд рублей
Приоритетными направлениями станут Ергаки, Шушенское, плато Путорана и Северный полюс.06.02.2024Новости ДККрасноярск
-
«Красноярские Столбы» в 2023 посетило меньше туристов
По итогам 2023 национальный парк «Красноярские Столбы» стал четвертым в рейтинге посещаемости особо охраняемых природных территорий России.24.01.2024Новости ДККрасноярск