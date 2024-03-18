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На Столбах открыт новый туристический экомаршрут

На Столбах открыт новый туристический экомаршрут
Иллюстрация: kras-stolby.ru

На восточном входе Нацпарка «Красноярские Столбы» 12 марта 2024 открылась 1 очередь туристического маршрута «Легенды Такмака».

#НОВОСТИ

В данный момент оформлена входная группа, установлены указатели, повествующие о скалах Такмаковского района и обитателях Столбов инфостенды.

В чаше карьера расположились комфортные места отдыха, к детскому игровому пространству «Кизямы» добавились спортивные объекты и малые архитектурные формы.

Экомаршрут «Легенды Такмака» протяженностью 8 км создан на основе уже имеющейся тропиночной сети, объединяет в одно кольцо знаковые скалы нацпарка (Китайская стенка, Сторожевой, Бородок, Ермак) и два радиальных маршрута («Путешествие к Китайской стенке», «Навстречу Ермаку»). В 2024 обустройство продолжится: на маршруте появятся сервисный центр, безопасные спуски и смотровые площадки-видовки», — поделились подробностями в пресс-службе Нацпарка.

Финансирование проекта ведется Минприроды РФ в рамках федерального нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Автор: Петр Савельев
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