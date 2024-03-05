Красноярский «Татышев-парк» уличили в несоблюдении Генплана

Аудиторы обнаружили 31 нарушение, часть из которых касаются инфраструктурных объектов.

Контрольно-счетная палата Красноярска нашла 31 нарушение в деятельности «Татышев-парка». Об этом на заседании местного Горсовета рассказал аудитор КСП Виталий Габалюк.

В частности, он отметил, что в ходе проверки на территории парка было выявлено три объекта, которые не предусмотрены Генпланом Красноярска, и еще один такой сейчас готовится к размещению.

Введенный в эксплуатацию в 2023 сценический комплекс на восточной стороне острова также не отражен в Проекте планировки территории. При этом предусмотренные им 5 из 11 рекреационных зон и 12 из 32 спортивных объектов не созданы и в ближайшее время не планируются», — уточнил Габалюк.

Помимо этого было установлено, что три земельных участка используются не по назначению, а часть расположенных на острове объектов нуждаются в ремонте (например, семь тренажерных комплексов и покрытие футбольных полей и волейбольных площадок).

К тому же, не представлена экономическая обоснованность стоимости аренды пляжно-развлекательного комплекса у ООО „Крастехспец“. Несмотря на выполнение работ по монтажу данного комплекса, смета на работы не составлялась, что не позволяет определить стоимость его создания», — рассказал Габалюк.

Меж тем, аудитор отметил, что большая часть (18 из 31) выявленных нарушений уже устранена, а по остальным составлен план их ликвидации.

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