Гостевой дом «в самом сердце Бобрового лога» продают за 70 млн в Красноярске

«ДК» выяснил подробности о действующей гостинице в фанпарке «Бобровый лог», которую оценили в 70 млн рублей.

В Красноярске снова пополнился список доступной для приобретения коммерческой недвижимости: на продажу выставили гостевой дом «в самом сердце» фанпарка «Бобровый лог». Гостиницу площадью 670 кв. метров оценили в 70 млн рублей. Объявление появилось на «Авито» 29 февраля.

По словам Юлии Пичугиной, брокера по коммерческой недвижимости агентства «Деловой Красноярск», меньше чем за месяц у объекта «уже появилось несколько интересантов». Правда, стадия переговоров пока не наступила.

В 2ГИС продаваемый объект указан как гостевой дом D`ars. В справочнике есть активная ссылка на сайт и соцсети гостиницы.

Согласно описанию в объявлении, на текущий момент в ней восемь номеров и хостел на шесть спальных мест. Среди технических характеристик выделяют угольную котельную, водоснабжение из скважины и септик, а также электричество 150 кВт.

Со слов брокера, недавно в гостинице провели реновацию, после которой выставили ее на продажу.

Это действующий бизнес, но владельцы меняют сферу деятельности и место жительства, поэтому решили продать здание. Его можно приобрести и как бизнес, и переделать „под себя“ после покупки», — отмечает Юлия Пичугина.

Из преимуществ в агентстве обращают внимание на шаговую доступность канатно-кресельных подъемников, родельбана и ледового катка. Рядом же можно обнаружить прокат горнолыжного оборудования, кафе-бар «Хаски», ресторан «Хозяин тайги» и пляжный комплекс «Мираж».

На самой территории гостевого дома уже есть зона отдыха с беседкой, мангалом и «прочими атрибутами для отдыха». Внутри же оборудованы сауна и бассейн.

«В летнее время можно воспользоваться спуском, доступным только гостям гостиничного домика, и отдохнуть на удобных лежаках на берегу реки Базаиха, а также посетить смотровую площадку и туристические тропы национального парка „Столбы“, поднявшись по канатно-кресельной дороге К-1», — говорится в объявлении.

В агентстве отмечают, что на закрытой территории гостиницы есть парковка с круглосуточным видеонаблюдением. В самом гостевом доме оборудован банкетный зал.

«В настоящее время направление внутреннего туризма и активного отдыха — это актуальная ниша рынка! И поток клиентов с желанием остановится в уютном гостиничном домике будет всегда обеспечен», — резюмируют в объявлении.

В разговоре с «Деловым кварталом» представители агентства поделились, что за 2023 продажи по коммерческой недвижимости ощутимо выросли. Причем речь не только о сделках на 15-20 млн, но и об объектах стоимостью 200 млн.

Бизнес успокоился и начал снова зарабатывать деньги, которые готов вкладывать в том числе и в приобретение новых объектов», — говорят брокеры.

Все иллюстрации для материала: avito.ru

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