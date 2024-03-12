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В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа

В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа
Иллюстрация: Avito

Около СФУ в районе пр. Свободный выставили на продажу гостиничный комплекс. В объявлении сделан акцент, что объект находится недалеко от места проведения Красноярского экономического форума.

#НОВОСТИ
На сайте Avito сообщается, что здание построено из сосны и кедра. В гостинице есть большая гостиная, сауна, три спальни, остекленная терраса, газовое отопление. Площадь участка составляет 4,5 га, а дома — 138,6 кв. м. Само здание имеет один этаж. 
 
В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа 1
 
Интерьер внутри дома
 
В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа 2
 
 
В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа 3
 
Стоимость продажи объекта составляет 98 млн рублей.
 
Ранее DK.RU писал, что также в планах продать недостроенное здание у экопарка «Гремячая грива». Торги намечены на 2К 2024. Стартовая цена пока не известна.
 
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Автор: Петр Савельев
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