В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа
Около СФУ в районе пр. Свободный выставили на продажу гостиничный комплекс. В объявлении сделан акцент, что объект находится недалеко от места проведения Красноярского экономического форума.
На сайте Avito сообщается, что здание построено из сосны и кедра. В гостинице есть большая гостиная, сауна, три спальни, остекленная терраса, газовое отопление. Площадь участка составляет 4,5 га, а дома — 138,6 кв. м. Само здание имеет один этаж.
Интерьер внутри дома
Стоимость продажи объекта составляет 98 млн рублей.
Ранее DK.RU писал, что также в планах продать недостроенное здание у экопарка «Гремячая грива». Торги намечены на 2К 2024. Стартовая цена пока не известна.
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