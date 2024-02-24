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От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске

От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске
Иллюстрация: Опора бизнеса

Франшиза — один из самых легких, на первых взгляд, способов запустить бизнес. Мы изучили наиболее дорогие предложения и составили топ-5.

#СВОЕ ДЕЛО

1//Приват-клуб

Красноярский приват-клуб «Заноза» предлагает помочь открыть филиал по франшизе, вложив 2 млн рублей. Обещают «моральное и финансовое удовольствие» в виде 4 млн месячного оборота и 30% рентабельности. Плюс 10-летний опыт, гарантирующий раскрутку за 6 месяцев.  

От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске 1

2//Самая дорогая из кофеен

Продажа франшиз, связанных с организацией кофеен, пожалуй, самая распространенная. Однако по цене лидирует франшиза кофейни 2 в 1. Бельгийские вафли и итальянский кофе. Стоимость этого бизнеса «под ключ» — 1,24 млн рублей. Обещают прибыль до 400 тыс. Остальные стоят гораздо меньше — от 40 до 400 тыс. рублей.

От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске 2

3//Про хлеб

Франшиза пекарни «Дом хлеба» также оказалась одной из наиболее дорогих — нужно вложить 2,45 млн рублей. Вероятно, играет роль федеральный статус проекта и быстрый запуск — всего 35 дней. Плюс чистая прибыль с первого месяца — от 300 тыс. рублей.

От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске 3

4//VR-арена

По оригинальности бизнеса вырвалась вперед франшиза арены виртуальной реальности, стоимостью 780 тыс. рублей. По словам продавцов установка и раскрутка VR-арены принесет ежемесячно до 300 тыс. рублей прибыли.

От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске 4

5//Международный массаж

За 3,5 млн рублей предлагается франшиза салона международной сети косметического массажа  FaceRoom. Говорится, что это самое популярное направление (видимо еще и самое древнее). Обещается «топовая аналитика и умные рассылки». Окупаемость наступит через полтора года.

От стрип-клуба до виртуальной реальности: обзор самых дорогих франшиз в Красноярске 5

 

 

Автор: Петр Савельев
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