Выставленное на продажу здание Сбера в Красноярске подешевело на 55 млн рублей

Продать его решили летом прошлого года. Тогда за него просили более 275 млн рублей.

В Красноярске снова пытаются продать офисное здание «Сбера» на ул. Телевизорной, 1, стр. 15. Соответствующее объявление появилось на Avito и электронной площадке Российского аукционного дома.

Продажу планируется провести в форме аукциона, с игрой на повышение. Стартовая цена лота составляет 220,5 млн рублей. Шаг — 220,5 тыс. рублей.

Торги назначены на 4 апреля 2024.

В июле 2023 это здание уже пытались продать за 275,6 млн рублей, но желающих, судя по всему, не нашлось.

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