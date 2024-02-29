В Красноярске вновь планируют продать здание банка «Кедр»

Объявление о продаже объекта недвижимости на ул. Ленина, 54 появилось на сайте Avito.

Кирпичное здание 1988 года постройки выставили на продажу за 71,2 млн рублей. В конце 2023 его хотели продать за 87 млн рублей.

В объявлении сообщается, что зданием владеет банк «Открытие». Его общая площадь составляет 2,1 тыс. кв. м. Помимо цокольного этажа есть подвал и отдельный въезд с возможностью паркинга до 8 машиномест. Отмечается, что состояние внутренней отделки в хорошем состоянии.

Здание отлично подходит для арендного бизнеса, размещения банка, представительства компании или медицинской клиники», — говорится на сайте Avito.

Напомним, банк « Кедр » в 2016 присоединили к « Бинбанку ». А через два года « Бинбанк » присоединили к «Открытию».

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