В Красноярске продают часть «Галереи Енисей»
Торговый центр продают уже не первый год. Объявления время от времени появляются на различных интернет-площадках.
Полумиллионное падение «Культа», база на Красноярском море за 60 млн и торговый центр-миллиардер: «Деловой квартал» рассказывает о предложениях по продаже готового бизнеса в Красноярске и СФО.
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В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»
ГК «Основа» откроет семейный термальный комплекс «Термолэнд» в ТРЦ «Комсомолл». Его площадь составит 11,5 тыс. кв. м. Он будет находиться внутри ТРК, а часть комплекса снаружи.
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Топ ресторанных «закрытий» в Красноярске – обзор «ДК»
В 2023 ресторанный рынок Красноярска был богат на новые проекты. Однако некоторые, казалось, успешные заведения свернули свою работу. «ДК» рассказывает о том, какие бары и рестораны закрылись в 2023.
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Главные рестооткрытия 2023 в Красноярске – от новиковской «Сыроварни» до морского «Садко»
В 2023 гастростолица Сибири приросла множеством новых заведений. Их запускали не только холдинги с красноярской «пропиской», но и рестораторы-варяги. Топ главных открытий – в обзоре «ДК».
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Большие надежды в большом городе: главные события Красноярска в 2023
2023 стал годом мощных запусков, эффектных проектов и громких событий. Самые масштабные и яркие точки уходящего года — в специальном бизнес-дайджесте «Делового квартала».