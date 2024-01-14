В Красноярске продают часть «Галереи Енисей»

Торговый центр продают уже не первый год. Объявления время от времени появляются на различных интернет-площадках.

На этот раз стоимость продажи части «Галереи Енисей» составляет 750 млн рублей, сообщается на сайте Avito. Ранее торговый комплекс пытались продать за 1,6 млрд рублей и почти 1 млрд рублей.

Общая площадь ТРЦ составляет 42 тыс. кв. метров. Продать планируют 36,2 тыс. кв. метров. Протяженность комплекса составляет почти 400 метров вдоль благоустроенной береговой линии Енисея.

В объявлении отмечается, что больше 50% площадей сейчас сданы в аренду. Среди крупных арендаторов — кинотеатр «Синема Парк», детский технопарк «Кванториум», студия танцев, фитнес-центр, рестораны Тоmmy Ноusе и «Мари Кюри». Земельный участок под ТРЦ находится в долгосрочной аренде.

«Галерея Енисей» состоит из двух блоков. В комплексе встроен 2-уровневый крытый паркинг на 220 машиномест.

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