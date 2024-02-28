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«Роскосмос» продаст недострой на территории «Красмаша» в Красноярске

«Роскосмос» продаст недострой на территории «Красмаша» в Красноярске
Иллюстрация: «Роскосмос»

Информация о продаже активов по всей стране, в том числе и Красноярске, появилась в разделе «Реализация непрофильных активов ракетно-космической отрасли» на сайте Роскосмоса.

#НОВОСТИ
«Роскосмос» хочет продать в Красноярске шестиэтажное здание общей площадью 8 169 кв. м. Площадь участка составит 8 169 кв. м. Объект находится на территории завода «Красмаш». 
 
Выставить его на торги планируют до 31 марта 2024 года. Начальная цена продажи составляет 119,8 млн рублей.
 
Также в списке объектов для возможной продажи есть квартира и нежилое здание в Железногорске.
 
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Автор: Петр Савельев
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