Названы строящиеся ЖК Красноярска с самыми высокими и низкими ценами на квартиры

Специалисты Стройнадзора выяснили, в каких строящихся сейчас жилых комплекса Красноярска продают самые дорогие и дешевые квартиры.

По данным ведомства, самые высокие цены за кв. метр зафиксированы в следующих ЖК:

ЖК на пересечении Авиаторов и Молокова (ГСК «Арбан») — 186 тыс.рублей;

ЖК «Портовый» на Пашенном (ГСК «Арбан») — 170,5 тыс. рублей;

ЖК «Бизнес квартал» на Бограда (СЗ «Новоостровский») — от 170 до 179,3 тыс.рублей;

ЖК «Южный берег и ЖК в Академгордке (группа «СМ.СИТИ») — от 152 до 163 тыс. рублей.

Самые низкие средние цены зафиксированы в следующих ЖК:

ЖК в Солнечном (СЗ «Альфа») — от 84,5 до 90 тыс. рублей;

ЖК на Кутузова (СЗ «Оазис») — 93,9 тыс. рублей.

В Стройнадзоре также отметили, что Красноярский край, по информации портала ЕРЗ.РФ, не попал в топ-10 регионов по самым высоким ценам за «квадрат» жилья в новостройках по итогам января 2024г.

По данным Стройнадзора, сейчас на территории края возводят 141 объект — 18 нежилых (автостоянки, апартаменты, офисные здания) и 123 дома — общей жилой площадью 1 738,571 тыс. кв.м. В январе 2024 было заключено меньше договоров долевого строительства, чем в декабре — 707 против 1086.

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