Застройщики подняли цены на квартиры в некоторых ЖК Красноярска

Риелторы фиксируют рост цен на квартиры в новостройках Красноярска. В январе и начале февраля цены скорректировал ряд застройщиков.

Речь идет о жилых комплексах, которые возводят на выделенные банками кредиты. Те, кто строят за счет собственных средств, пока цены не пересматривали, рассказали эксперты порталу «Сибдом».

В отдельных случаях стоимость квартиры выросла на 10 тысяч рублей за кв. м, а в среднем — на 10%.

И не всегда оно было связано стребованиями банков о выплате дополнительной субсидии при выдаче льготной ипотеки. Потому что ряд из этих застройщиков не начинал работать с субсидированием. В этот период строительные компании постаралось перенаправить поток заемщиков в те банки, в которых была возможность приобрести квартиру по льготной ипотеке без выплаты банку дополнительной субсидии. И в тоже время, понимая, что такие условия кредитования продлятся недолго, строительные компании повысили цены на ряд квартир», — рассказал Антон Костин, руководитель отдела продаж новостроек компании «КИАН».

Он также уточнил, что не во всех прайсах застройщики отразили изменение цены. Тем не менее при покупке квартиры по льготной ипотеке банка, который ввел для застройщика субсидирование, цена будет выше той, что указана в прайсе.

Также риелторы отмечают, что спрос на первичном рынке в январе сократился.

По данным минстроя, в январе в Красноярском крае построено и введено в эксплуатацию 136 тыс. кв. м жилья. Большая часть — 110 тыс. кв. м — это индивидуальные жилые дома. На многоквартирные дома пришлось 26 тыс. кв. м. Всего в 2024 в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 350 тыс. кв. м жилья.

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