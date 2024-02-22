Историческое здание барного дворика в центре Красноярска продают за 60 млн

Объявление о продаже здания на Карла Маркса, 96, которое является часть барного дворика в центре и входит в список культурного наследия, опубликовали несколько дней назад.

Один из домов барного дворика на Карла Маркса, 96 выставили на продажу — дом, который относится к объектам культурного наследия, оценили в 60 млн рублей. Продавцом значится агентство недвижимости «РИФ-2000».

Продам 2-х этажное отдельностоящее здание по ул. Карла Маркса, 96 общей площадью 575 кв. м. Все площади сданы в аренду», — говорится в объявлении на «Авито».

Информация о продаже появилась на сервисе 19 февраля.

Согласно данным 2ГИС, на момент публикации в здании располагается 21 организация. Среди них — крафтовый бар Jawsspot, кафе Common place, винный бар Glass и бар «Полукультурка», а также кофейня Estafette coffee, несколько цветочных салонов и еще несколько фирм.

Как сообщала служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, в сентябре 2023 собственник первого и второго этажей здания получил штраф за незаконную установку купола на крыше. О его размещении стало известно во время «внепланового инспекционного визита».

Здание на ул. Карла Маркса, 96 является одним из флигелей усадьбы, которая до национализации в 1920 принадлежала мещанину и меценату Степану Тропину — на этом основании дом и входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

Отметим, что на данный момент здание барного дворика — самый дорогой объект, выставленный на продажу агентством «РИФ-2000». Среди объявлений можно увидеть квартиры, торговые площади, склады и площади свободного назначения.

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