Прокуратура требует признать недействительным контракт на строительство «Поздеев Центра»
Прокуратура края обратилась в Арбитражный суд края с иском к КГКУ «Управление капитального строительства» и компании «ПромСтройИнвест». Ведомство требует признать госконтракт недействительным.
Кроме того, она требует взыскать сумму уплаченного аванса и неустойку. Контракт на строительство центра был заключен с единственным заявившимся на конкурс участником, компанией «ПромСтройИнвест». Его сумма составила 1,75 млрд рублей. Строители получили аванс в 105,2 тыс. рублей.
Прокуратура Красноярского края считает, что при определении победителя не был соблюден закон о контрактной системе.
Из-за несоблюдения процедуры закупок нарушаются права неопределенного круга лиц – участников закупки, с которыми контракты не заключены вследствие предоставления преимущества лицу, не соответствующему требованиям закона о контрактной системе. В результате, ответчику предоставлен доступ к выполнению проектных подрядных работ по максимально возможной цене без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контракты», — говорится в исковом заявлении.
Вопрос о принятии заявлений к производству решат в течение 5 рабочих дней.
Планируется, что на Предмостной площади появится хореографическое училище и «Поздеев-центр» — центр креативных индустрий. Ранее Аркадий Зинов, министр культуры, сообщал, что строительство займет около двух лет. «Поздеев-центр» будет представлять собой пятиэтажное здание площадью 12,4 тыс. кв. м. Там разместится музейно-выставочный комплекс и образовательные пространства.
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