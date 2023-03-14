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Под Красноярском началось строительство центра Астафьева

Под Красноярском началось строительство центра Астафьева
Иллюстрация: krskstate.ru

Закончить объект планируют к весне следующего года. Оно обойдется бюджету более чем в 350 млн рублей.

#НОВОСТИ

В селе Овсянка (26 км от Красноярска) начали строить Национальный центр им. В.П. Астафьева. Об сообщили в правительстве Красноярского края.

К весне 2024 здесь должно появиться трехэтажное здание, в котором разместятся конференц-зал, экспозиционные залы, мемориальный кабинет писателя, мультимедийный зал, интеллект-класс и детский центр. Украшением центра станет имитация маяка, который будет виден с Енисея.

Под Красноярском началось строительство центра Астафьева 1

Этот центр станет точкой сосредоточения культуры, литературного искусства, отражением памяти великого писателя для жителей и гостей края», — говорит министр культуры края Аркадий Зинов".

Напомним, что контракт на строительство Национального центра им. В.П. Астафьева был подписан в начале февраля этого года. Его возведение будет стоить 357 млн рублей. Тогда же были найдены подрядчики для строительства в Красноярске «Поздеев центра» и Хореографического колледжа.

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Деньги пойдут не только на само возведение зданий и сооружений, но на разработку проектной документации.

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Автор: Петр Савельев
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