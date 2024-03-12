Недострой у Гремячей гривы уйдет с молотка
Мэрия Красноярска решила продать объект, который получила на баланс по решению суда.
Недостроенное здание, расположенное между Гремячей гривой и Академией биатлона, решили продать с аукциона, сообщает ngs24.
По информации издания, торги намечены на 2К 2024. Стартовая цена пока не известна.
Оперативно связаться с пресс-службой мэрии не удалось. Однако известно, что этот недострой перешел в собственность города в 2021. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Красноярского края.
Судя по документам суда, это здание должно было стать спортивно-оздоровительной базой, общей площадью 748,6 кв. метра. Достроить ее нужно было до конца 2018. Однако подрядчик с этой задачей не справился. Готовность объекта составляет 56%. Он объяснил это проблемами с техподключением, однако суд отклонил этот аргумент, поскольку договор все же был подписан.
В итоге Арбитраж решил изъять у арендатора участок вместе со зданием, путем продажи последнего с публичных торгов, что, похоже, и намерена сделать мэрия.
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