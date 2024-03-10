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Бизнес-резиденцию Быкова в Удачном сдают в аренду за 2,75 млн рублей

Бизнес-резиденцию Быкова в Удачном сдают в аренду за 2,75 млн рублей
Иллюстрация: knkrsk.ru

В Красноярске ищут арендатора бизнес-центра Анатолия Быкова в Удачном, расположенного в сосновом бору на берегу Енисея.

#НОВОСТИ

Бизнес-центр в Удачном экс-депутата Анатолия Быкова сдается в аренду, — объявление появилось на сайте недвижимости knkrsk.

knkrsk.ru
Все помещения оборудованы мебелью

Площадь 4-эт. здания на ул. Лесная, 175 составляет свыше 2,2 тыс. кв. м, с учетом цокольного и подвального помещений.

knkrsk.ru
Причал, вертолетная площадка и крытый бассейн

В аренду сдается большая часть строения — 1763 кв. м, в нее входит:

  • 12 кабинетов (7 на первом этаже и 5 — на втором)
  • 6 комфортабельных номеров (которые также можно переделать в кабинеты, по договоренности)
  • ресторан с летней террасой
  • зона ресепшн
  • конференц-зал

Отделка здания выполнена из натурального керамогранита.

Кроме того, на территории резиденции расположены паркинг, вертолетная площадка, гараж для катеров и фитнес-центр с бассейном.

knkrsk.ru
Все этажи здания, включая технические зоны, объединены панорамным лифтом со стеклянными стенами.

У г-на Быкова одно из самых крупных земельных владений в Удачном. Оно поделено на несколько кадастровых участков, общей площадью 9,5 га (95 тыс. кв. м). На территории восемь особняков, — сообщает НГС24.

В 2021 резиденция была выставлена на продажу.

knkrsk.ru
Смотровая площадка с видом на могучий Енисей

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Автор: Петр Савельев
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