Бизнес-резиденцию Быкова в Удачном сдают в аренду за 2,75 млн рублей
В Красноярске ищут арендатора бизнес-центра Анатолия Быкова в Удачном, расположенного в сосновом бору на берегу Енисея.
Бизнес-центр в Удачном экс-депутата Анатолия Быкова сдается в аренду, — объявление появилось на сайте недвижимости knkrsk.
Все помещения оборудованы мебелью
Площадь 4-эт. здания на ул. Лесная, 175 составляет свыше 2,2 тыс. кв. м, с учетом цокольного и подвального помещений.
Причал, вертолетная площадка и крытый бассейн
В аренду сдается большая часть строения — 1763 кв. м, в нее входит:
- 12 кабинетов (7 на первом этаже и 5 — на втором)
- 6 комфортабельных номеров (которые также можно переделать в кабинеты, по договоренности)
- ресторан с летней террасой
- зона ресепшн
- конференц-зал
Отделка здания выполнена из натурального керамогранита.
Кроме того, на территории резиденции расположены паркинг, вертолетная площадка, гараж для катеров и фитнес-центр с бассейном.
Все этажи здания, включая технические зоны, объединены панорамным лифтом со стеклянными стенами.
У г-на Быкова одно из самых крупных земельных владений в Удачном. Оно поделено на несколько кадастровых участков, общей площадью 9,5 га (95 тыс. кв. м). На территории восемь особняков, — сообщает НГС24.
В 2021 резиденция была выставлена на продажу.
Смотровая площадка с видом на могучий Енисей
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