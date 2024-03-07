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В центре Красноярска вновь продают пристройку с бывшим рестораном «Шкварок»

В центре Красноярска вновь продают пристройку с бывшим рестораном «Шкварок»
Иллюстрация: Avito

В Красноярске выставили на продажу торгово-офисное здание, где ранее располагался ресторан Ольги Грималюк «Шкварок».

#НОВОСТИ
Объявление размещено на сайте Avito. Общая площадь здания составляет 963 кв. м. Торговая площадь — 395 кв. м, она находится в долгосрочной аренде, там размещается книжный магазин «Читай-город». Еще 568 кв. м отводится под ресторан. Также в собственности находится земельный участок под зданием. Его площадь 641 кв. м. 
 
В здании есть пожарная и охранная сигнализации, а также приборы учета. 
Есть только три рецепта успеха на рынке недвижимости: 1) место, 2) место, 3) место. И это, именно то место!» — говорится в объявлении.
Стоимость продажи объекта — 138,5 млн рублей.
 
Судя по данным справочника 2ГИС, в здании сейчас находятся книжный магазин «Читай-город», ночной клуб, мастерская массажа.
 
Ранее объект уже пытались продать. За здание в 2020 просили 155 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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