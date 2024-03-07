В центре Красноярска вновь продают пристройку с бывшим рестораном «Шкварок»
В Красноярске выставили на продажу торгово-офисное здание, где ранее располагался ресторан Ольги Грималюк «Шкварок».
Есть только три рецепта успеха на рынке недвижимости: 1) место, 2) место, 3) место. И это, именно то место!» — говорится в объявлении.
Тяжба вокруг уже снесенного кафе «Кантри» продолжается. Предприниматель обвиняет администрацию города в выдаче незаконного разрешения на строительство ,из-за чего она понесла убытки.
Суд отказал Ольге Грималюк в приостановке сноса здания кафе «Кантри» в Красноярске
Арбитражный суд края принял к производству иск предпринимательницы Ольги Грималюк, но отказал в приостановке сноса здания «Кантри» на проспекте Мира.
Ольга Грималюк закрыла два заведения в Красноярске
В Красноярске закрылись сразу два проекта ресторанного холдинга Silverspoon group (принадлежит Ольги Грималюк). Речь идет о кофейне Sugar Mama и корчме «Вареники».