Экс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии Красноярска

Тяжба вокруг уже снесенного кафе «Кантри» продолжается. Предприниматель обвиняет администрацию города в выдаче незаконного разрешения на строительство ,из-за чего она понесла убытки.

Сумма исковых требований владелицы бывшего красноярского кафе «Кантри» Ольги Грималюк к администрации Красноярска теперь составляет 62,9 млн рублей, что почти на 75% больше изначальной суммы, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Заявление Грималюк поступило в суд в начале августа 2023. В нем она говорила, что мэрия незаконно выдала ей разрешение на строительство скандально известного здания на пр. Мира, 102Д, из-за чего предпринимательница понесла убытки в 36,14 млн рублей в виде расходов на строительство и недополученной прибыли.

Само здание в конце августа 2023 было снесено, поскольку прокуратура признала его самовольной постройкой.

Помимо увеличения суммы исковых требований Ольга Грималюк потребовала привлечь в качестве соответчиков департаменты финансов и градостроительства администрации Красноярска.

Судебное разбирательство по этому делу продолжится 8 декабря 2023.

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