В Красноярске продают ТЦ «Звездный» и часть ТРК «Саяны»

В Красноярске продают ТЦ «Звездный» и часть заброшенного ТРК «Саяны» — объявления от собственников появились на сайте Avito.

Торговый центр «Звездный» на Говорова, 55 (правый берег) предлагают приобрести по частям — при этом владелец просит 50 тыс. рублей за 1 кв. м. Общая площадь здания — 5 тыс. кв. м.

Сейчас помещения заняты арендаторами — магазинами, аптеками и парикмахерскими, в цоколе — развлекательная зона с бассейном.

Также на правом берегу столицы края продается ТРЦ «Саяны» (Красраб, 74Д). Площадь трехэтажного здания — 2,2 тыс. кв. м. За постройку владелец собирается получить 200 млн рублей. Сейчас первый этаж арендует магазин «Магнит».

Проект молодежного спортивно-развлекательного и торгового комплекса «Саяны» в Ленинском районе представлен в 2007, был введен в эксплуатацию в 2011. В 2022 был продан на торгах в рамках процедуры банкротства.

Читайте далее