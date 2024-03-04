Дома не будет: застройщику отказали в строительстве дома на месте завода «Вентокальдо»

Контрольные органы заявили, что возведение этого здания приведет к дефициту мест в школах и детсадах Свердловского района.

Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края отказала в выдаче разрешения на строительство жилого 15-этажного дома в Свердловском районе Красноярска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания региона Илья Зайцев.

При разработке материалов проектной документации использовались недостоверные данные о резерве мест в школах и дошкольных учреждениях без учета строительства многоквартирного дома, что в последующем приведет к дефициту мест в школах и дошкольных учреждениях», — процитировал депутат ответ руководителя ведомства на свой запрос.

Новый жилой дом мог появиться в районе Парашютной, 14а. В феврале этого года Зайцев рассказывал, что к нему стали обращаться жители Афонтовского переулка по поводу возведения этого здания. Они жаловались, что оно будет расположено слишком близко к уже стоящим домам. Что за компания собиралась здесь стоить, ни Зайцев, ни служба по контролю в области градостроительной деятельности не уточняют.

Раньше на месте строительства располагалось предприятие «Вентокальдо», производившее полуфабрикаты. Оно было ликвидировано в конце 2015. Здание же демонтировали только летом 2023.

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