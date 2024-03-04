Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
91,33
98,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дома не будет: застройщику отказали в строительстве дома на месте завода «Вентокальдо»

Участок, на котором должен был появиться новый дом
Участок, на котором должен был появиться новый дом. Иллюстрация: t.me/zaitsev24

Контрольные органы заявили, что возведение этого здания приведет к дефициту мест в школах и детсадах Свердловского района.

#НОВОСТИ

Служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края отказала в выдаче разрешения на строительство жилого 15-этажного дома в Свердловском районе Красноярска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания региона Илья Зайцев.

При разработке материалов проектной документации использовались недостоверные данные о резерве мест в школах и дошкольных учреждениях без учета строительства многоквартирного дома, что в последующем приведет к дефициту мест в школах и дошкольных учреждениях», — процитировал депутат ответ руководителя ведомства на свой запрос.

Новый жилой дом мог появиться в районе Парашютной, 14а. В феврале этого года Зайцев рассказывал, что к нему стали обращаться жители Афонтовского переулка по поводу возведения этого здания. Они жаловались, что оно будет расположено слишком близко к уже стоящим домам. Что за компания собиралась здесь стоить, ни Зайцев, ни служба по контролю в области градостроительной деятельности не уточняют.

Раньше на месте строительства располагалось предприятие «Вентокальдо», производившее полуфабрикаты. Оно было ликвидировано в конце 2015. Здание же демонтировали только летом 2023.

Читайте также:

«Роскосмос» продаст недострой на территории «Красмаша» в Красноярске

Информация о продаже активов по всей стране, в том числе и Красноярске, появилась в разделе «Реализация непрофильных активов ракетно-космической отрасли» на сайте Роскосмоса.

Названы строящиеся ЖК Красноярска с самыми высокими и низкими ценами на квартиры

Специалисты Стройнадзора выяснили, в каких строящихся сейчас жилых комплекса Красноярска продают самые дорогие и дешевые квартиры.

Историческое здание барного дворика в центре Красноярска продают за 60 млн

Объявление о продаже здания на Карла Маркса, 96, которое является часть барного дворика в центре и входит в список культурного наследия, опубликовали несколько дней назад.

Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку

За участок более полутора гектаров просят 280 млн рублей.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • На дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисыНа дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисы
  • Bellini может запустить в Красноярске несколько заведений в одном форматеBellini может запустить в Красноярске несколько заведений в одном формате
  • Путин прокомментировал газификацию Красноярска, Михаил Котюков обсудил ее с НовакомПутин прокомментировал газификацию Красноярска, Михаил Котюков обсудил ее с Новаком
  • Юрий Савчук покидает администрацию Железнодорожного района КрасноярскаЮрий Савчук покидает администрацию Железнодорожного района Красноярска
  • Буря искусства: куда сходить в Красноярске 2...8 марта 2024Буря искусства: куда сходить в Красноярске 2...8 марта 2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.